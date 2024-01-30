31 Mart Yerel Seçimlerinde görev alacak kişilere verilecek ücretler açıklandı
31 Mart 2024 yerel seçimlerine aylar kala siyasi partilerin belediye başkan adayları belirlenmeye ve seçim çalışmaları hız kazanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu, seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumlularının alacakları ücretleri açıkladı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine aylar kala siyasi partilerin belediye başkan adayları netlik kazanmaya başladı. Seçim çalışmaları datüm hızıyla devam ediyor. Seçim güvenliğinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir sorun yaşanmaması için hazırlıkları sürdürüyor.
Siyasi partilerin sandık temsilcilerinin yanı sıra YSK tarafından belirlenen memurlar sandık güvenliği için görev başında olacak. Sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumluları olarak 3 farklı görevli bulunacak.
Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mayıs Pazar günü görev alacak kişilere verilecek ücret belli oldu.
Sandık kurulu başkanı: 2947 TL
Memur üye: 2088 TL
Bina sorumlusu: 2936 TL olarak belirlendi.