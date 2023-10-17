Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek olan 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na 140'tan fazla ülke ve 30'u aşkın uluslararası kuruluşun liderleri katılım teyidi yaptı.

3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na 140'tan fazla ülke ve 30'u aşkın uluslararası kuruluşun liderleri katılacak

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Yabancı ülkelerin ve uluslararası organizasyonların liderleri, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Pazar gününden başlayarak Salı gününe kadar Çin'in başkenti Beijing'e geldi.

Bu liderler arasında Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pakistan Başbakanı Enver el-Hak Kakar, Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konsey Üyesi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yedi emirliğinden biri olan Resü'l Hayme Emiri Şeyh Suud Bin Saqr Al Qasimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mozambik Başbakanı Adriano Maleiane, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff bulunuyor.

Salı ve Çarşamba günleri Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek olan 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na 140'tan fazla ülke ve 30'u aşkın uluslararası kuruluşun temsilcileri katılım teyidi yaptı.