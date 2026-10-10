17 Eylül 2026 itibarıyla tasfiye halindeki 131 fonda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin etki analizi yapıldı.

AA muhabirinin etki analizinden yaptığı derlemeye göre, kanun teklifiyle fon pay sahiplerine yapılacak ödemeler bakımından kamu kaynakları ve bütçe imkanları kullanılmaksızın, bu fonların adil, şeffaf ve etkin biçimde tasfiye edilmesi, fon mal varlığından hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılması, zarar veya kaybın sorumlulardan tahsil edilmesi ve elde edilen değerlerin fon pay sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor.

Etki analizinde, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül 2026 kararları ile A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu toplam 131 adet fonun tasfiyesine karar verildiği belirtildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre ise 17 Eylül 2026 itibarıyla bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu, tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturduğu ifade edildi.

Söz konusu sürecin fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığı belirtilen etki analizinde, tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği vurgulandı.

MKK tarafından 17 Eylül 2026 itibarıyla yapılan analizlerde, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ. ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu, ünvanında para piyasası geçen ve serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu, ünvanında serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardan yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtilen etki analizinde, "SPK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 7 yazılı başvuru dilekçesiyle 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurul tarafından belirlenecek alacakların TMSF aracılığıyla takip ve tahsil edilmesine imkan tanınmasıyla fonların tasfiye kaynaklarının artırılması, yatırımcıların karşılanamayan alacaklarının azaltılması ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların sorumlular üzerinde bırakılması amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

SPK'ye yapılan bildirimlere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 189 kişi hakkında el koyma tedbiri uygulandığı belirtilen etki analizinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin (YTM) yaklaşık 1500 derdest dava dosyası takip ettiği, olası dava sayısının mevcut takip edilen davaların en az 10 katına ulaşması beklendiğinden mevcut personel kadrosu ile süreç takipleri mümkün olmadığından ihtiyaç halinde Kurulun kendi bütçesinden dışarıdan hizmet alımı yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA