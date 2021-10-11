Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ilk kez toplu sözleşmeye giren 3600 ek gösterge konusunda öğretmenlere müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "2022 sonuna kadar hayata geçireceğimiz 3600 ek gösterge, öğretmenlerimizi de kapsayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

MESLEK LİSELERİNDE OKUYANLARA MÜJDE

Mesleki liselerde okuyan öğrenciler için müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin yarısı kadar ücret alacak ve işverenin yükünü devlet üstlenecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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