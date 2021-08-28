Polis nefessiz bıraktı! NBA'in yıldızı Hayes, George Floyd gibi gözaltında can veriyordu
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Polis nefessiz bıraktı! NBA'in yıldızı Hayes, George Floyd gibi gözaltında can veriyordu

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ABD Los Angeles'ta aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınan NBA takımı Pelicas'ın yıldızı Jaxson Hayes'a karşı önce şok tabancasıyla müdahale edildi. Polis, yere yatırdığı 21 yaşındaki basketbolcunun boynuna diziyle bastı. O anlarda Hayes birkaç kez "Nefes alamıyorum" diye bağırdı. Bu görüntüler üzerine soruşturma başladı.

Jaxson Hayes'in (21) avukatlarının, oyuncunun gözaltına alınırken polisin ensesine dizini dayadığını ve nefessiz kaldığını belirtmesi üzerine soruşturma açan Los Angeles Polis Teşkilatı, dün olayın polis kamerası görüntülerini paylaştı.

Polis, gözaltına nefessiz bıraktı! NBA'in yıldızı Hayes, George Floyd gibi can veriyordu

Görüntülerde, New Orleans Pelicans'ın ünlü oyuncusunun gözaltı sırasında polisin ensesine dizini dayadığı ve oyuncunun birkaç defa "Nefes alamıyorum" dediği tespit edildi.

Polis, gözaltına nefessiz bıraktı! NBA'in yıldızı Hayes, George Floyd gibi can veriyordu

BİR YIL SÜREBİLİR

DHA'nın haberine göre; Los Angeles polisi, aile içi şiddet ihbarı üzerine Jaxson Hayes'in evine gittiğini ve Hayes'in gözaltına direndiği için şok tabancısı kullandıklarını belirtti. Polis ayrıca soruşturmanın devam ettiğini ve bir yıl sürebileceğini belirtti.

Polis nefessiz bıraktı! NBA'in yıldızı Hayes, George Floyd gibi gözaltında can veriyordu
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Polis nefessiz bıraktı! NBA'in yıldızı Hayes, George Floyd gibi gözaltında can veriyordu - Haberler Spor
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