Polis nefessiz bıraktı! NBA'in yıldızı Hayes, George Floyd gibi gözaltında can veriyordu

ABD Los Angeles'ta aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınan NBA takımı Pelicas'ın yıldızı Jaxson Hayes'a karşı önce şok tabancasıyla müdahale edildi. Polis, yere yatırdığı 21 yaşındaki basketbolcunun boynuna diziyle bastı. O anlarda Hayes birkaç kez "Nefes alamıyorum" diye bağırdı. Bu görüntüler üzerine soruşturma başladı.