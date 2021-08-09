Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alacak
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Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alacak

Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alacak
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta "www.pa.edu.tr" adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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