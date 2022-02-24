Polatlı Belediyespor ligin bitimine iki hafta kala play-off turunu garantiledi

POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara Süper Amatör Ligi'nde sezon başından bu yana sergilediği başarılı oyunu ile dikkat çeken 1926 Polatlı Belediyespor ligin bitimine iki hafta kala play-off turuna kalmayı garantiledi.

Ankara Süper Amatör Lig'de geçtiğimiz çarşamba günü Bahçelievler Spor Kulübü'nü 3-0 hükmen galibiyetle geçen 1926 Polatlı Belediyespor, bu sonucun ardından Bal Ligi'ne yükselmek amacıyla yapılacak play-off maçlarına katılmaya şimdiden hak kazandı.

Ankara Süper Amatör Ligi'nde gösterdiği başarılı mücadele sonucu topladığı 32 puanla maç eksiği ile 2. sırada yer alan Polatlı Belediyespor, 27 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da Kavaklıdere Spor Kulübü ile karşılaşacak. Başkent Ankara'da 19 Mayıs 1. Nolu Saha'da düzenlenecek olan müsabaka için saat 14.00'da Polatlı Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüs kaldırılacak. Ligde gösterdiği başarılı mücadeleyi play-off turunda da sergilemek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren 1926 Polatlı Belediyespor, play-off'larda ilk ikiye girmesi haline önümüzdeki sezon Polatlı'yı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL Ligi) temsil edecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor