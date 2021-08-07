Pokemon GO Fest 2021 iki günde 21 milyon dolar kazandı!

Beş yıllık mobil oyun Pokemon GO'nun festivali iki günde 21 milyon dolar kazandı. Pokemon GO'nun yeni oyunu geliyor mu? İşte detaylar!

Geliştirici Niactic ve The Pokemon Company tarafından bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilen Pokemon Go Fest iki günde 21 milyon dolar gelir elde etti. 17 Temmuz'da başlangıç yapan etkinlik, dünya çapında 20'den fazla şehirde kutlamalara ev sahipliği yaptı.

Sensor Tower verilerine göre, Pokemon GO Fest 17 - 18 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 21 milyon dolar gelir elde etti. Bu, oyunun şimdiye kadarki en büyük kazançlarından biri olarak gösteriliyor.

Pokemon GO'nun Nintendo ve Niantic için ne kadar karlı olduğu göz önüne alındığında, Nintendo'nun Pokemon GO'nun yeni serileri için yakın zamanda geliştirme aşamasına gireceği düşünülüyor.