Podolski'nin Shaqiri'ye Şık Asisti

23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:19

2014-15 sezonunda yarım sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Lukas Podolski, Sampdoria ile karşılastıkları maçta Xherdan Shaqiri'ye nefis bir pas hazırlayarak farkı ikiye çıkaran golü hazırlamıştı.