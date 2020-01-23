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Podolski'nin Shaqiri'ye Şık Asisti

2014-15 sezonunda yarım sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Lukas Podolski, Sampdoria ile karşılastıkları maçta Xherdan Shaqiri'ye nefis bir pas hazırlayarak farkı ikiye çıkaran golü hazırlamıştı.

23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:19

2014-15 sezonunda yarım sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen , ile karşılastıkları maçta 'ye nefis bir pas hazırlayarak farkı ikiye çıkaran golü hazırlamıştı.

Kaynak: Dugout

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