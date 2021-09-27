Pizzacı açan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, hamurun başına geçti
Avrupa ve dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, uzun süredir hayalini kurduğu pizzacı dükkanını açtı. Hamurun da başına geçen Guliyev, "Pizzayı çok severim. Hep diyet yapıyoruz. Böyle yemekleri yemeye fırsat olmuyor. O yüzden bir karar verip pizza dükkanı açtım" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin Avrupa ve dünya şampiyonu milli atleti Ramil Guliyev gıda sektörüne adım attı. Başkent Ankara'da pizzacı açan 31 yaşındaki milli atlet, ilk hamuru da kendisi açtı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Guliyev, "Çok da güzel bir mekan oldu, herkes gelip pizzalarımızı deneyebilir" ifadelerini kullandı.
"PİZZA SEÇENEĞİ AZ"
Neden pizza dükkanı açmayı tercih ettiği sorusuna Ramil Guliyev, "Türkiye'deki yemek kültürü Azerbaycan gibi. Yemekler et tarzında, dönerler, dürümler çok var. Güzel pizza seçeneği ise az. Yurtdışına gidip denediğim ve insanlara güzel bir pizza seçeneği sunmak için dükkan açtık. Her dalda zorluk var ama biz korkmuyor" diye yanıt verdi.
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