Pizzacı açan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, hamurun başına geçti

Fenerbahçe'nin Avrupa ve dünya şampiyonu milli atleti Ramil Guliyev gıda sektörüne adım attı. Başkent Ankara'da pizzacı açan 31 yaşındaki milli atlet, ilk hamuru da kendisi açtı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Guliyev, "Çok da güzel bir mekan oldu, herkes gelip pizzalarımızı deneyebilir" ifadelerini kullandı.

"PİZZA SEÇENEĞİ AZ"

Neden pizza dükkanı açmayı tercih ettiği sorusuna Ramil Guliyev, "Türkiye'deki yemek kültürü Azerbaycan gibi. Yemekler et tarzında, dönerler, dürümler çok var. Güzel pizza seçeneği ise az. Yurtdışına gidip denediğim ve insanlara güzel bir pizza seçeneği sunmak için dükkan açtık. Her dalda zorluk var ama biz korkmuyor" diye yanıt verdi.

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