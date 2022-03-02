Piyasaların merakla beklediği açıklama geldi! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Powell konu hakkında "Fed elindeki araçları yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi ve uzun vadeli büyüme ile sağlam bir işgücü piyasasını teşvik etmek için kullanacak" diye konuştu.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI YORUMU

Powell Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine kısa vadeli etkilerinin oldukça belirsiz olduğunu ve bölgedeki durumu yakından takip edeceklerini belirterek "Gelen veriler ve görünümdeki değişimi göz önünde bulundurarak tetikte olmalıyız" ifadesini kullandı.

ENFLASYONUN BU YIL DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Fed Başkanı, arz endişelerinin hafiflemesi ve ılımlı talebin etkisiyle enflasyonun bu yıl gerileyeceğini öngördü. Powell istihdam piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti, bilanço küçülmesinin faiz artışının ardından başlayacağını dile getirdi.

ENFLASYON 39 YILIN ZİRVESİNDE

Powell ve diğer Fed yetkilileri haftalardır yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya başlayacakları mesajını veriyor. ABD'de enflasyon Ocak ayında yüzde 7.5'e yükselmiş, Fed'in de yakından izlediği PCE enflasyon yıllık bazda 1983'ten beri en en büyük artışı kaydetmişti.