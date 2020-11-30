Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

30.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:30
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 45,15 puan azalarak 1.283,58 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 45,15 puan azalarak 1.283,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 14,31 puan ve yüzde 1,08 kayıpla 1.314,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.283,58, en yüksek 1.316,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,40 azalışla 1.283,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,42, sanayi endeksi yüzde 3,81, hizmetler endeksi yüzde 1,47 ve teknoloji endeksi yüzde 3,43 değer kaybetti.

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BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,22 puan ve yüzde 3,74 düşüşle 1.422,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim, Eczacıbaşı İlaç ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.774,67 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.774,67 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,80 azalarak 438 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7837 lira, satışta 7,8149 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7921 lira, satışta 7,8233 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,92'den, bileşik getirisi de yüzde 14,40'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1995, sterlin/dolar paritesi 1,3367, dolar/yen paritesi de 104,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,25 düşüşle 47,83 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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