Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,70 puan azalarak 1.314,25 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,70 puan azalarak 1.314,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 5,34 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 1.329,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.299,27, en yüksek 1.336,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle 1.314,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,40 puan ve yüzde 1,24 kayıpla 1.460,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 55'i geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.838,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.838,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,84 artarak 470 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7539 lira, satışta 7,7849 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5732 lira, satışta 7,6036 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,70'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1836, sterlin/dolar paritesi 1,3341, dolar/yen paritesi de 104,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,72 yükselişle 45,47 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara