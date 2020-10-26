Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,18 puan azalarak 1.144,45 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,18 puan azalarak 1.144,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 8,18 puan ve yüzde 0,69 kayıpla 1.182,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.141,58, en yüksek 1.183,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,88 düşüşle 1.144,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,41, sanayi endeksi yüzde 4,30, hizmetler endeksi yüzde 3,38 ve teknoloji endeksi yüzde 5,57 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 47,70 puan ve yüzde 3,65 azalarak 1.257,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 90'ı geriledi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.904,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.904,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 yükselişle 491 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0228 lira, satışta 8,0550 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9324 lira, satışta 7,9641 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1809, sterlin/dolar paritesi 1,3007, dolar/yen paritesi de 104,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,00 azalışla 40,64 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara