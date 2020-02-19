19.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:28

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 378,01 puan azalarak 119.196,09 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 462,13 puan ve 0,39 değer kazanımıyla 120.036,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.570,59 puanı, en yüksek 120.464,81 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 119.196,09 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 294,46 puan ve yüzde 0,21 gerileyerek 142.727,90 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 99'u prim yaptı, 298'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, Petkim ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.605,35 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.605,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 artarak 314 bin 700 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0539 lira, satışta 6,0781 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0536 lira, satışta 6,0778 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,14'ten gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0788, sterlin/dolar paritesi 1,2955, dolar/yen paritesi de 110,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,48 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA