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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 1.116,23 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
24.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:21

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 1.116,23 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,34 puan değer kazandı. Cuma günü 1.109,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1,36 puan ve yüzde 0,12 artarak 1.111,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.107,77 ve en yüksek 1.118,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 0,83, hizmetler endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükseldi, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Tüpraş, Güneş Sigorta, Zorlu Enerji ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.947,61 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1834, sterlin/dolar paritesi 1,3125 ve dolar/yen paritesi 105,71 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3650 liradan, avro 8,7180 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.947,61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,01 yükselişle 45,22 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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