PİYASALAR –  Dövizler güne hafif artışla başladı

– Dövizler güne Pazartesi gününün kapanış değerlerine göre hafifi artışla başladı.

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, faiz indirimi kararı vermek için "henüz çok erken" olduğunu vurguladı. Yazdığı bir raporda, "Bu aşamada, bu sorunun çözümü için bir karar vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum" diyen Kaplan, Çin ile ticaret sorunlarının yaşandığı bir dönemde yapılacak bir faiz indiriminin olası etkileri konusunu daha yakından incelemek gerektiğinin altını çizdi. Yükselen belirsizliklerin özellikle son yedi haftadır daha da yoğunlaştığına dikkat çeken Kaplan, faiz indirimnin gerekip, gerekmediğini karar vermek için biraz beklemenin daha akıllıca olacağını savundu.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7940 lira ve en yüksek 5.8307 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

euro en düşük 6.6079 lira ve en yüksek 6.6500 lirayı gördükten sonra, 6.63 – 6.64 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3860 lira ve en yüksek 7.4317 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatrıım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirme yapıldı:

"Dün açılışta 200 günlük ortalamanın ve geçtiğimiz hafta görülen zirve seviyelerin üzerini test ederek 96 bin 211'i gören BIST 100 bu bölgede tutunmakta zorlandı ve 95 bin 182'den günü tamamladı. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında bu bölgeden gelen satışlar ve dün sabah açılışın ardından gelen kar realizasyonu bu bölgedeki direncin güçlenmesine işaret. Bu nedenle kısa vadede son günlerde görülen bu zirve seviyeler kapanış bazlı test edilmediği sürece yukarı yönlü yeni pozisyon alımının daha riskli olacağını düşünüyoruz. Aşağıda ise ilk destek noktamız 94 bin 500 iken bu seviyenin altında bugün 93 bin 300 oluşan son yükselen trendin devamı açısından en önemli destek konumunda."

Kaynak: DHA

- İstanbul