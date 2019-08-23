PİYASALAR – Dolar 5.77, euro 6.38 ve sterlin 7.06 lirada

23.08.2019 09:17

– Dövizler haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başladı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, para ve tahvil piyasalarının "çok sayıda" faiz indirimi beklediklerine dikkat çekti. Fox Business Network'te soruları yanıtlayan Kudlow, piyasalarda "gelir vergisi indirimi" söylentilerinin de dolaştığına dikket çekerek, faiz ve vergi indirimlerinin ABD'e uzun vadeli ekonomik büyümenin önünü açacağını vurguladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7602 lira ve en yüksek 5.7749 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

euro en düşük 6.3790 lira ve en yüksek 6.4043 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0507 lira ve en yüksek 7.0827 lirayı gördükten sonra 7.06 – 7.07 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST-100 Endeksi'nde son günlerde zayıf bir görünüm etkili oluyor. Bir süredir 95 bin 100 – 96 bin 600 arasında sıkışma alanı içerisinde hareket eden endekste dün 95 bin 100 desteğinin kırılmasına bağlı olarak satışlar hız kazandı. Ancak günün ikinci bölümünde etkili olan alımlarla endeks günü sıkışma alanı içerisinde tamamladı. Teknik görünümün zayıf seyrini koruduğu ve 96 bin 100 seviyesine denk gelen 200 günlük basit hareketli ortalama altında seyrin sürdüğü endekste yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için 96.600 üzerindeki kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşümüzü koruyoruz. 96 bin 600 üzerinde 97 bin 500 – 98 bin 500 seviyeleri direnç konumundadır. Geri çekilmelerde 95 bin 100 altında dün test edilen 94.400 ve devamında 93 bin seviyeleri destek konumundadır."

Kaynak: DHA

- İstanbul