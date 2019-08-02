PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.38 ekside, dolar 5.58 lirada

– Güne yüzde 0.38 düşüşle 101 bin 508 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 100 bin 719 puanı ve en yüksek 101 bin 707 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.92 düşüşle 100 bin 965 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.34 artışla 127 bin 708 puanda başladığı güne, en düşük 143 bin 225 puanı ve en yüksek 144 bin 774 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.96 düşüşle 143 bin 811 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.56 düşüşle 144 bin 398 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.58 düşüşle yüzde 15.47 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 1.25 artışla yüzde 16.18 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5722 lira ve en yüksek 5.6259 lirayı gördükten sonra, 5.58 - 5.59 lira aralığında,

euro en düşük 6.1804 lira ve en yüksek 6.2474 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7530 lira ve en yüksek 6.8518 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Piyasalara Trump'tan yeni gümrük vergisi şoku… başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan İmalat PMI verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde 43.2 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan İmalat PMI verisi Temmuz ayında 46.5 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere'de açıklanan İmalat PMI verisi Temmuz ayında piyasa beklentisinin üzerinde 480 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği toplantı sonrasında politika faiz oranını ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Banka politika faiz oranını yüzde 0.75 ve varlık alım programını 435 milyar Sterlin olarak korudu. BoE Başkanı Carney yaptığı değerlendirmede, anlaşmasız Brexit'in global ekonomi açısından tatsız olabileceğine değinirken, bankanın anlaşmasız Brexit'ten sonra yapabileceklerinin sınırlı olduğuna ifade etti. Başkan, manşet enflasyonda düşük enerji fiyatları nedeniyle muhtemelen ilerleyen dönemde banka hedefinin altında düşebileceğini belirtti. ABD'de açıklanan İmalat PMI verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi hafif üzerinde 50.4 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi aksine geriledi ve 51.2 düzeyinde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinde yaptığı değerlendirmede, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 300 milyar dolarlık mal için 01 Eylül tarihinden itibaren yüzde 10 ek gümrük tarifesi uygulanmaya başlanacağını açıkladı. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit'ten elde edilen PMI anket verilerine göre, Türkiye İmalat PMI verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre geriledi ve 46.7 düzeyinde gerçekleşti. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.5604-5.6276 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,6028 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.18 düşüş ile 101 bin 900 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.2 milyar lira oldu. Bugün, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poors'un (S&P) Türkiye'nin görünümü ve kredi notuna dair değerlendirmesini açıklaması bekleniyor."

Kaynak: DHA