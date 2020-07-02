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Pınar Karşıyaka'da gündem Henry ve Terry

ING Basketbol Süper Ligi'nde iç transferde Yunus, Nusret ve Metecan'la sözleşme yeniledikten sonra dış transfere yönelen Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu şutör guard Sek Henry ve pivot Emanuel Terry ile görüşmeleri son aşamaya getirdi.

Pınar Karşıyaka'da gündem Henry ve Terry
02.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:45

ING Basketbol Süper Ligi'nde iç transferde Yunus, Nusret ve Metecan'la sözleşme yeniledikten sonra dış transfere yönelen Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu şutör guard Sek Henry ve pivot Emanuel Terry ile görüşmeleri son aşamaya getirdi. Yeşil-kırmızılılarda 2018-19 sezonunda da forma giyip ligde 13.8 sayı, 2.8 ribaund, 4.3 asist ortalamaları yakalayan 33 yaşındaki Henry, geçen sezonu Hapoel Tel Aviv'de geçirdi.

Teksüt Bandırma'da sezona başlayıp 10.8 sayı, 7.9 ribaund, 1.3 asist ortalamaları yakalayan 24 yaşındaki Terry ise ardından mart ayında İsrail'de Hapoel Jerusalem'in yolunu tuttu. Kaf-Kaf transferler için öncelikle iç transferde henüz resmi sözleşme yenilemeyen Tony Taylor'un durumunu bekliyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezondan yabancılar Crocker, Triche ve Morgan ise takımdan ayrılmıştı. Mevcut yabancılardan M'Baye ve Kennedy de henüz resmi sözleşme yenilemedi.


- İzmir

Kaynak: DHA

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