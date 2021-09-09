Pilates Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek
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Pilates Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Pilates Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Pilates Gelişim Semineri'nin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Pilates Gelişim Semineri'nin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Pazar günü, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek seminer, "İkinci kademeye hazırlık" konu başlığında, Melih Çatalyürek'in eğitmenliğinde verilecek.

Seminere katılmak için başvurular, "E-devlet" üzerinden, 16 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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