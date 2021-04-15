Pierre Emerick Aubameyang sıtma oldu

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Arsenal'in yıldız futbolcusu Pierre Emerick Aubameyang sosyal medyadan sıtma olduğunu açıkladı. Gabon Milli Takım kampında hastalığa yakalanan golcü futbolcunun tedavisine başlandı.

Pierre Emerick Aubameyang hastanelik oldu. Yıldız futbolcu sıtmaya yakalandığını açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde Gabon Milli Takımı kampına katıldığını ve burada hastalığa yakalandığını paylaştı. Aubameyang, mesaj atan ve arayan herkese teşekkür etti.

SITMA NEDİR?

Sıtma, plazmodium adı verilen bir parazitin sebep olduğu ateşli bir hastalıktır. Parazit, dişi anofel sivrisineklerin ısırıkları yoluyla insanlara ulaşır. Sıtmaya sahip kişiler genellikle yüksek ateş ve titreme ile kendilerini çok hasta hissederler. Hastalık en çok Afrika kıtasında görülür.