Pi Network fiyatı, yatırımcılar yaklaşan Consensus etkinliğini beklerken ve kripto piyasası yoğunlaşırken güçlü bir toparlanma sergiledi. Token, Nisan ayındaki en düşük seviyesinden %145 artarak 0,97$'a yükseldi. Şu anda 25 Mart'tan bu yana en yüksek noktasında seyrediyor. Peki, Pi Coin neden yükseliyor?

Pİ COİN NEDEN YÜKSELİYOR?

PI iddialı bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 24 saatte 62%'lik bir ralliyle 1,49 dolardan işlem gördü. Token'ın piyasa değerini 10 milyar doların üzerine taşıyan bu yükseliş, PI'ın son bir ayda 150%'nin üzerinde artış kaydetmesini de sağladı.

Pi Network'ün tokenı ayrıca haftalık bazda en iyi performansı gösteren token oldu ve piyasa değeri açısından 14. en büyük kripto para birimi haline geldi.

PI'ın topluluğu bu açıklamayı hızla benimsedi ve açıklamaya yönelik birçok spekülasyon yapıldı. Bazıları bunu Pi Network'ün Dr. Nicolas Kokkalis'in 2025 Consensus konferansında yapılacak konuşmasıyla ilişkilendiriyor.

Pi Network ekibi, 8 Mayıs'ta X üzerinden yaptığı bir paylaşımda 14 Mayıs'ta önemli bir ekosistem duyurusunun yapılacağını söyledi.

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