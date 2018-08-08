Phillip Cocu, Stoke City'nin Stoperi Martins İndi'yi İstiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, stoper mevkisi için son dönemde ismi öne çıkan Bruno Martins İndi için yönetime ısrarlı davranıyor.

Premier Lig'den düşen Stoke City'de maliyetli isimlere yol veriliyor. Shaqiri'yi Liverpool'a satan Ada ekibi, Kevin Wimmer'i da Hannover'e kiralık olarak yolladı. Ashley Williams'ı transfer eden Stoke City, İndi'yi de satmayı düşünüyor.

KONTRATI 2022'DE SONA ERİYOR

Sezonun yeni başladığı Championship'te pazar günü Leeds United karşısında Stoke City formasıyla sahaya çıkan Hollandalı futbolcuyu kulübü bonservisiyle vermek yerine kiralık olarak göndermeyi düşünüyor. Teknik direktör Cocu'nun da vatandaşıyla görüşerek Hollanda Milli Takımı'nda oynaması için Fenerbahçe'nin önemli bir avantaj sağlayacağını anlatığı öğrenildi. Stoke City ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek başarılı stoper, daha önce Feyenoord ve Porto gibi takımlarda da oynamıştı.

(Haber 7)