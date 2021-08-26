PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
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PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı rest! Savunma vermeyecek

PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

"Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi" ve "resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Disiplin Kurulu'na savunma vermeyeceğini söyledi. Elmas yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim" dedi.

PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas çarpıcı bir karar alarak Disiplin Kurulu'na savunma vermeyeceğini açıkladı. Elmas, savunma vermenin önem arz etmediğini belirttiği açıklamasında çok sert ifadeler kullandı.

Burak Elmas'ın açıklaması şöyle:

"KURULLARINIZIN ADİL OLMADIĞI VERMİŞ OLDUĞUNUZ ÇELİŞKİLİ VE ADALETSİZ KARARLARLA SABİTTİR"

"Daha önce müteaddit defalar kamuoyu ile paylaştığım üzere, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığı tüm futbol paydaşlarının malumudur. Yönlendirme ve talimatla karar verdiğinizden yapılacak olan herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım. Kurullarınızın adil olmadığı vermiş olduğunuz çelişkili ve adaletsiz kararlarla sabittir.

"BU HUKUKSUZ UYGULAMALARINIZ TARİH ÖNÜNDE VE KAMU VİCDANINDA MAHKUM OLACAKTIR"

Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim. Yapılan sevk ve kurullarınızın vereceği cezalar Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve bizleri yıldıramaz. Bugün olduğu gibi gelecekte de doğrulara söylemeye, sporun bütün paydaşlan adına adaletin tecellisi için mücadele etmeye aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Bu hukuksuz uygulamalarınız ise tarih önünde ve kamu vicdanında mahkum olacaktır."

Burak Elmas'tan PFDK'ya: Size savunma yapmayı zül addederim
Burak Elmas'tan PFDK'ya: Size savunma yapmayı zül addederim
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Ali Gülhan
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PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı rest! Savunma vermeyecek - Haberler Spor
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