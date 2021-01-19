PFDK, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verdi
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PFDK, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verdi

19.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:09

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'ya karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu. 1 maç ceza alan başarılı oyuncu, sarı-lacivertlilerin Sivasspor'la oynayacağı maçta forma giyebilecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a, Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maçtan men ve 4 bin 500 TL para cezası verdi.

PFDK, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verdi

HAKSIZ TAHRİK NEDENİYLE CEZASI 1 MAÇ OLDU

Aytaç Kara ile girdiği pozisyon sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Mert Hakan'ın haksız tahrike maruz kaldığı gerekçesiyle 1 maç ceza verildiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli oyuncu MKE Ankaragücü maçında oynamayarak cezasını tamamlamış oldu.

Başarılı oyuncu, Fenerbahçe'nin Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçta forma giyebilecek.

PFDK, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
X: Kırmız kart gören oyuncu otomatik diğer maçta cezalı olur benim bildiğim. PFDK hiç ceza vermemiş oluyor bu kararla bence.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
X''E CEVAP Y: Sevgili kardeşim mert hakan geçen hafta içi 14/01/2021 de oynanan kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü. Dün oynanan Ankaragücü maçında oynamadı. Şimdi hiç ceza verilmemiş gibi mi oluyor ?
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