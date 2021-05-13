PFDK'dan iki Süper Lig ekibine para cezası
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PFDK'dan iki Süper Lig ekibine para cezası

PFDK'dan iki Süper Lig ekibine para cezası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı 48 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı 48 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Ankaragücü Kulübü'nü; Fenerbahçe maçında tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200 bin, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 24 bin olmak üzere toplamda 248 bin TL para cezasına çarptırdı.

PFDK tarafından alınan kararlar şöyle:

"- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZUMSPOR Kulübünün, 08.05.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZUMSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZUMSPOR Kulübü sporcusu HASAN HATİPOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü TOPRAK KIRTOĞLU'nun, 08.05.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 08.05.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, - TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi MEHMET ONGAN'ın, TFF ve mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 10/2. maddeleri uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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