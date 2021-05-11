PFDK, Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı sarı-lacivertli kulübe 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye 30'ar bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz