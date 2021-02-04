PFDK, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'a 2 maç men cezası verdi
Trabzonspoe maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası aldı. Antalyaspor maçında oynayamayan 24 yaşındaki futbolcu, hafta sonu oynanacak Konyaspor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan aşıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DORUKHAN TOKÖZ'ün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın 77. dakikasında kırmızı kart görmüştü. Antalyaspor maçında cezasının ilk kısmını çeken Dorukhan, hafta sonu oynanacak Konyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.