Petlas'ın Porsche Cayman çekilişi sonuçlandı Petlas'ın, tüketicilerine lastik alışverişiyle bir Porsche Cayman kazanma şansı sunduğu çekilişi kazanan şanslı isim, Bursa'dan Yusuf Kurt oldu.

Petlas'ın, tüketicilerine lastik alışverişiyle bir Porsche Cayman kazanma şansı sunduğu çekilişi kazanan şanslı isim, Bursa'dan Yusuf Kurt oldu.

Petlas'dan yapılan açıklamaya göre, Yusuf Kurt, Porsche'sinin anahtarını AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Porsche talihlisi Yusuf Kurt, "Severek, milli olmasından gurur duyarak ve büyük bir güvenle kullandığım, ülkemin markası Petlas, şimdi de bir rüyamı gerçekleştirdi. Hayallerimdeki otomobilin sahibi oldum, çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Petlas'ın, markayı rekabette öne çıkaran kalite, performans, sürüş güvenliği gibi özelliklere esprili bir dille atıfta bulunan "Şimdi Hedef Zirve!" reklam filminde de kırmızı bir Porsche 718 Cayman otomobil kullanılmıştı. Çekiliş kampanyasıyla tüketicilere bu otomobilin bir benzerine sahip olma şansı sunuldu.

Kaynak: AA