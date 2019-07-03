Petkimspor, Vekiloğlu'yla anlaştı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Petkimspor, Bursaspor'u geçen sezon şampiyonluğa taşıyan antrenör Arda Vekiloğlu'yla söz kesti.

Petkimspor, Vekiloğlu'yla anlaştı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Petkimspor, Bursaspor'u geçen sezon şampiyonluğa taşıyan antrenör Arda Vekiloğlu'yla söz kesti. Bursa'dan ayrılan İzmirli antrenörün Petkimspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Vekiloğlu, oyunculuk döneminde Pınar Karşıyaka'da Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas'la birlikte forma giymişti.


- İzmir

Kaynak: DHA
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