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Petkimspor'un kadrosu hazır

Basketbol Federasyonu tarafından Bakırköy Basket'in yerine Süper Lig'e davet almak için gün sayan Petkimspor, kadrosunu büyük oranda belirledi.

Petkimspor'un kadrosu hazır
02.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:10

Basketbol Federasyonu tarafından Bakırköy Basket'in yerine Süper Lig'e davet almak için gün sayan Petkimspor, kadrosunu büyük oranda belirledi. Antrenörlük görevine Litvanya'ya ülkemizde düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük yaşatan Kestutis Kemzura'yı getirip iç transferde Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna ve Tayfun Erülkü'yle anlaşan Petkim, dış transferde Gaziantep Basket'ten guard Sarunas Vasiliauskas, AEK'dan şutör guard Kendrick Ray, EWE Baskets Olderburg'tan uzun forvet Ian Hummer, MHP Riesen Ludwigsburg'tan forvet Thomas Wimbush'un yanı sıra Galatasaray'dan pivot Ege Arar ve Ormanspor'dan uzun forvet Dorukhan Engindeniz'i renklerine bağladı. Petkimspor, yabancı bir pivot ve yerli bir oyuncu daha alarak takımı tamamlayacak.


Kaynak: DHA

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