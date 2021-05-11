Petkimspor kıl payı kurtuldu
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Petkimspor kıl payı kurtuldu

Petkimspor kıl payı kurtuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ni dış sahada 91-85 mağlup ederek lige tutunmanın sevincini yaşıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ni dış sahada 91-85 mağlup ederek lige tutunmanın sevincini yaşıyor. Takım ve teknik heyette yaşadığı koronavirüs vakalarının gölgesinde üst üste 7 mağlubiyet alarak son hafta öncesi küme düşme korkusu yaşayan Petkim, final gibi maçta hata yapmadı. Kendisi gibi koronavirüsle boğuşup maça 7 kişiyle çıkabilen rakibini yenen Aliağa temsilcisi, 30 maçta 10 galibiyete ulaşıp Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 1 galibiyet farkla sollayarak ligde kaldı. Süper Lig'deki ilk sezonunu kazasız tamamlayan Petkimspor, maçın ardından büyük rahatlama yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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