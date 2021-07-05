Petkimspor ilk hamleleri yaptı
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Petkimspor ilk hamleleri yaptı

Petkimspor ilk hamleleri yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Kestutis Kemzura'nın yerine Can Sevim'i getirdikten sonra transferde suskun kalan Petkimspor, dış transferde 2, iç transferde 1 oyuncuyla anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Kestutis Kemzura'nın yerine Can Sevim'i getirdikten sonra transferde suskun kalan Petkimspor, dış transferde 2, iç transferde 1 oyuncuyla anlaştı. Aliağa temsilcisi, Gaziantep Basketbol'dan 25 yaşındaki uzun forvet Metehan Akyel ve Ormanspor'dan 31 yaşındaki guard Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı. Petkim, iç transferde Boran Güler ile de sözleşme yeniledi. Metehan geçen sezon ligde 2.8 sayı, 1.8 ribaund, 0.3 asist, Erol Can ise 6.9 sayı, 1.2 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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