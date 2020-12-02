Petkimspor fren yapmadı
ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 galibiyetin ardından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a yenilen Petkimspor, evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol önünde son saniye galibiyetiyle tekrar çıkışa geçti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 galibiyetin ardından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a yenilen Petkimspor, evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol önünde son saniye galibiyetiyle tekrar çıkışa geçti. Rakibi önünde süre bittikten sonra Hummer'in serbest atışıyla 1 sayı farka 67-66 galibiyete uzanan Petkim, son 5 maçta 4 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Aliağa temsilcisi bu sezon yükseldiği ligde çıktığı 10 maçın 5'ini kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı