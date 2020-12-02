Petkimspor fren yapmadı
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Petkimspor fren yapmadı

02.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:47
Petkimspor fren yapmadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 galibiyetin ardından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a yenilen Petkimspor, evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol önünde son saniye galibiyetiyle tekrar çıkışa geçti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 galibiyetin ardından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a yenilen Petkimspor, evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol önünde son saniye galibiyetiyle tekrar çıkışa geçti. Rakibi önünde süre bittikten sonra Hummer'in serbest atışıyla 1 sayı farka 67-66 galibiyete uzanan Petkim, son 5 maçta 4 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Aliağa temsilcisi bu sezon yükseldiği ligde çıktığı 10 maçın 5'ini kazandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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