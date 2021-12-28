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Petkimspor'da antrenör Sevim yol ayrımında

Petkimspor'da antrenör Sevim yol ayrımında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'a da evinde farklı yenilerek 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Petkimspor'da antrenör Can Sevim'in yol ayrımında olduğu öğrenildi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'a da evinde farklı yenilerek 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Petkimspor'da antrenör Can Sevim'in yol ayrımında olduğu öğrenildi. Yönetimin 39 yaşındaki çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmaya çalıştığı belirtildi. Petkimspor'da Sevim'in yerine antrenörlük için Hakan Demir'in adı geçiyor. Ligin en tecrübeli çalıştırıcılarından olan 53 yaşındaki Hakan Demir, kariyerinde daha önce kapatılan Aliağa Petkim'in yanı sıra Mersin BŞB, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Banvit, Erdemirspor, Trabzonspor, Best Balıkesir, Tofaş gibi takımlarda görev yaptı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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