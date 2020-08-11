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Petkimspor antrenmanlara başladı

BASKETBOL Federasyonu'nun Bakırköy Basket'in yerine Süper Lig'e alındığıyla ilgili resmi açıklamayı yapmasını bekleyen Petkimspor, antrenmanlara başladı.

Petkimspor antrenmanlara başladı
11.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:47

BASKETBOL Federasyonu'nun Bakırköy Basket'in yerine Süper Lig'e alındığıyla ilgili resmi açıklamayı yapmasını bekleyen Petkimspor, antrenmanlara başladı. Lige katılım için tüm mali ve idari şartları yerine getirirken 275 bin TL'lik katılım bedelini ödeyen, TBF'ye 3 milyon TL'lik teminat mektubu veren Aliağa temsilcisinde Litvanyalı Antrenör Kestutis Kemzura İzmir'e geldi. Kemzura yönetiminde ilk etapta yerli oyuncular parkeye inerken yabancılar da tek tek Türkiye'ye geliyor.

İç transferde Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna ve Tayfun Erülkü, dış transferde Gaziantep Basket'ten guard Sarunas Vasiliauskas, AEK'dan şutör guard Kendrick Ray, EWE Baskets Olderburg'tan uzun forvet Ian Hummer, MHP Riesen Ludwigsburg'tan forvet Thomas Wimbush'un yanı sıra Galatasaray'dan pivot Ege Arar ve Ormanspor'dan uzun forvet Dorukhan Engindeniz'i renklerine bağlayan Petkim, son olarak NCAA'de Arkansas State'ten mezun olan 24 yaşındaki guard Canberk Kuş'u aldı.

PROGRAMI NETLEŞTİ

Petkimspor'un yeni sezon öncesi hazırlık programı da belli oldu. Petkim, Ankara'da Ormanspor'un düzenleyeceği turnuva ve Karşıyaka'nın geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup'a katılacak. İlk hazırlık maçını 29 Ağustos'ta Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'le evinde oynayacak Petkimspor, 2-5 Eylül'de Ankara'daki turnuvada Ormanspor, Türk Telekom ve Gaziantep Basketbol'la rakip olacak. 10 Eylül'de Bursa'da Bursaspor, 12 Eylül'de İstanbul'da Darüşşafaka'yla özel maç oynayacak Aliağa ekibi 17-19 Eylül'de Pınar Cup'ta Pınar Karşıyaka ve Büyükçekmece'yle mücadele edecek.


Kaynak: DHA

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