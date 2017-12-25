Petkimspor'a Üçüncü Antrenör





Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon düşme hattında kalan Petkimspor, henüz ilk yarı bitmeden üçüncü kez teknik heyet değişikliğine gitti.



Petkim'in sezona başladığı Mete Babaoğlu, 6. hafta sonunda takım tek galibiyetle son sırada kalınca istifa etti. Babaoğlu yerine dümene geçen Aziz Bekir de takımla 9 maça çıktıktan sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattındaki Muratbey Uşak'ın yolunu tuttu. Bekir'in ayrılık maçında Akhisar Belediyespor'u 77-76 yenerek nefes alan Aliağa temsilcisi, antrenörlük görevine Okan Çevik'i getirdi. - İzmir