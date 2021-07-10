Petkimspor'a Hırvat pivot

ING Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine Can Sevim'i getirdikten sonra transferdeki sessizliğini geçen hafta Gaziantep Basketbol'dan uzun forvet Metehan Akyel ve Ormanspor'dan guard Erol Can Çinko'yu kadrosuna katıp iç transferde Boran Güler ile de sözleşme yenileyerek bozan...