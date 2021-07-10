Petkimspor'a Hırvat pivot
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Petkimspor'a Hırvat pivot

Petkimspor'a Hırvat pivot
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine Can Sevim'i getirdikten sonra transferdeki sessizliğini geçen hafta Gaziantep Basketbol'dan uzun forvet Metehan Akyel ve Ormanspor'dan guard Erol Can Çinko'yu kadrosuna katıp iç transferde Boran Güler ile de sözleşme yenileyerek bozan...

ING Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine Can Sevim'i getirdikten sonra transferdeki sessizliğini geçen hafta Gaziantep Basketbol'dan uzun forvet Metehan Akyel ve Ormanspor'dan guard Erol Can Çinko'yu kadrosuna katıp iç transferde Boran Güler ile de sözleşme yenileyerek bozan Petkimspor, ilk yabancısını aldı.

Aliağa temsilcisi Cibona Zagrep'ten 31 yaşındaki Hırvat pivot Darko Planinic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2.11 boyundaki Planininc, Hırvatistan Milli Takım'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosunda da yer aldı. Planinic, geçen sezon Hırvat Ligi'nde 13 sayı, 5.5 ribaund, 0.9 asist, Adriyatik Ligi'nde 13.8 sayı, 5.2 ribaund, 2.3 asist ortalaması yakaladı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Ahmet Kaya Ajda Pekkan Sertab Erener Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Petkimspor'a Hırvat pivot - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 11:31:10. #1.14#

title