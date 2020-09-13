Petkimspor 5'te 4 yaptı
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Petkimspor 5'te 4 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Petkimspor, sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazandı.

Petkimspor 5'te 4 yaptı
13.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:58

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Petkimspor, sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazandı. Şimdiye kadar yalnız Ankara Turnuvası'ndaki ilk hazırlık maçında Türk Telekom'a 68-66 yenilen Antrenör Kestutis Kemzura yönetimindeki Petkim, ardından aynı turnuvada Ormanspor'u 84-79, Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi. Bursa'da çıktığı özel sınavda Bursaspor'u 102-88'le geçen Aliağa temsilcisi, İstanbul'da oynadığı hazırlık maçında Darüşşafaka'yı da 90-82 mağlup etti. Maçta yeni transfer edilen yabancı oyunculardan Wimbush ve Ray 22'şer, Vasiliauskas 15, Hummer 10 sayı üretti. Petkimspor, 17-19 Eylül tarihleri arasında Pınar Karşıyaka ve Büyükçekmece'nin katılacağı Pınar Cup'ta ter dökecek.


Kaynak: DHA

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