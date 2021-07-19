Perotti, alacakları ödenmeden Fenerbahçe'den ayrılmayacak

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak futbolcular netleşmeye başlıyor. Bu isimlerden biri olan Diego Perotti ise yönetimden sürpriz bir talepte bulundu. Arjantinli yıldız futbolcu, yönetime kulüpten alacaklarının ödenmesi halinde gideceğini aksi halde takımda kalacağının mesajını verdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Teknik Direktör Vitor Pereira takımda düşünmediği futbolculara da karar vermeye başladı. Bu futbolcuların başında gelen Diego Perotti ise yönetime ayrılmak için tek bir şart koştu.

PEROTTI DIŞINDAKİLER YENİ TAKIM ARIYOR

Türkiye'nin haberine göre; Vitor Pereira yeni sezon öncesi raporunu yönetime sundu. İşte Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler Perotti, Dirar, Zanka, Zajc ve Lemos oldu. Bu isimlerden Perotti dışındakiler menajerlerine yeni takım bulma talimatını verdi. Arjantinli kanat oyuncusu ise ayrılmak için Fenerbahçe'den bütün alacaklarını talep ediyor.