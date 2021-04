PERL Coin Nedir? Perlin Coin Yorum ve Grafiği! PERL Coin hakkında detaylar...

PERL coin nedir sorusu ile PERL coin yorum ve grafiği araştırılıyor. Perlin coin, Stacks, kullanıcıların teşvikli likidite madenciliği ve sentetik varlık üretimi yoluyla birbirleriyle her türlü varlığın ticaretini yapmasına olanak tanıyan merkezi olmayan bir finans arayüz platformudur.

Perlin bugünkü fiyatı ₺2,27 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.344.879.157 TRY. Perlin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #365, piyasa değeri ₺1.113.337.836 TRY. Dolaşımdaki arz 490.938.908 PERL coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

PERL COİN NEDİR?

PERL coin, kullanıcıların teşvikli likidite madenciliği ve sentetik varlık üretimi yoluyla birbirleriyle her türlü varlığın ticaretini yapmasına olanak tanıyan merkezi olmayan bir finans arayüz platformudur.

PerlinX, Dengeleyici protokolü tarafından desteklenen likidite havuzlarının kullanımı yoluyla teşvik edilmiş likidite tedarikini kullanır. Katılımcılar, likidite sağlamak ve bunu yaptıkları için ödüllendirilmek için PERL tokenlerini hisseye katabilirler. Likidite temini için ödüller başlangıçta PERL, BAL ve UMA tokenlerinde dağıtılacaktır.

PerlinX ayrıca sentetik varlıklar oluşturmak için UMA protokolünü kullanır. Her bir varlığın, merkezi ve bozuk oracle fiyat beslemeleri sorununu çözmek için tasarlanmış merkezi olmayan bir oracle olan UMA'nın Veri Doğrulama Mekanizması (DVM) tarafından desteklenen kendi fiyat akışı olacaktır. PerlinX'teki tüm yapay varlıklar, px ön ekine sahip olacaktır (ör. PxGold, pxCarbon, vb.). PerlinX platformu kullanılarak oluşturulan her sentetik varlık teminat olarak PERL gerektirecektir.

Perlin'in misyonu, eski finansal sistemleri ve ürünleri DeFi ile birleştirmek ve herkes için pazar erişimini demokratikleştirmektir. Perlin, her yerde herkese fayda sağlayabilecek daha verimli, adil ve açık pazar yerleri ve ekonomiler yaratmaya yardımcı olmaya odaklanmıştır. Dünyada UMA Protokolüne dayalı synth varlık basımını mümkün kılan ilk proje olarak, artık büyük vizyona bir adım daha yaklaştık.

PERL hem likidite hem de teminat varlığı olarak kullanılabilir. PerlinX platformuna likidite sağlamak için PERL'i riske atabilir ve bunu yaptığınız için PERL ve BAL ödüllerinde teşvikler alabilirsiniz (UMA ödülleri de çok yakında!). Veya sentetik PxAssets oluşturmak için teminat olarak PERL kullanabilirsiniz.