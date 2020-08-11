Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira, sosyal medya hesabından bordo mavili takım ile sözleşmesi sona eren ve yönetimin yeni teklifini değerlendiren Jose Sosa'yı 17 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon hazırlıklarına davet etti. Deneyimli futbolcu, Instagram hesabında "Seni Trabzon'da bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Jose Sosa'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Bordo mavililerin tecrübeli oyuncusu Joao Pereira ise sosyal medya hesabından yeni sezona yönelik, "yeni sezon, yeni hedefler" şeklinde paylaşımda bulundu. Sözleşmesi sona eren ve yönetim tarafından yapılan yeni teklife henüz yanıt vermeyen Arjantinli yıldız Jose Sosa da Pereira da paylaşıma yorum yazdı.

Öte yandan Pereira, takımdan ayrılması beklenen Arjantinli'ye cevap verdi ve "17'sinde seni Trabzon'da bekliyorum" dedi.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Bu arada, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve kupayı müzesine götürdüğü karşılaşmanın ardından izine çıkan Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları da başlıyor. 17 Ağustos'ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan bordo mavililer, pandemi nedeniyle yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA