Perakende Sektöründe Dijitalleşme Neden Önemli?

Defacto CIO Cengiz Gürer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Dijitalleşme perakende sektörünün geleceğine yatırımdır" diyen Gürer, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Dijitalleşmeye geçiş ise mevcut işin online tarafa yanı e-ticarete taşınması demek. Bununla birlikte data yönetimi ve işin analitik tarafı da çok önemli. Bu noktada da teknolojik çözümleri kullanmak buralara uyum sağlamak gerekir."