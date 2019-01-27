Perakende Sektöründe Dijitalleşme Neden Önemli?
Defacto CIO Cengiz Gürer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Defacto CIO Cengiz Gürer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
"Dijitalleşme perakende sektörünün geleceğine yatırımdır" diyen Gürer, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Dijitalleşmeye geçiş ise mevcut işin online tarafa yanı e-ticarete taşınması demek. Bununla birlikte data yönetimi ve işin analitik tarafı da çok önemli. Bu noktada da teknolojik çözümleri kullanmak buralara uyum sağlamak gerekir."
Kaynak: Wise.tv