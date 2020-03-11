Pep Guardiola'nın Koronavirüsü Hakkında Görüşleri
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, tüm dünyayı sarsan korona virüsü tehlikesi sebebiyle maçların seyircisiz oynanma ihtimaline karşın futbolun seyircisiz bir anlam ifade etmediğini ve seyircisiz maçları oynamak istemediğini söyledi.
11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, tüm dünyayı sarsan korona virüsü tehlikesi sebebiyle maçların seyircisiz oynanma ihtimaline karşın futbolun seyircisiz bir anlam ifade etmediğini ve seyircisiz maçları oynamak istemediğini söyledi.
Kaynak: Dugout