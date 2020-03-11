Pep Guardiola'nın Koronavirüsü Hakkında Görüşleri Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, tüm dünyayı sarsan korona virüsü tehlikesi sebebiyle maçların seyircisiz oynanma ihtimaline karşın futbolun seyircisiz bir anlam ifade etmediğini ve seyircisiz maçları oynamak istemediğini söyledi.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, tüm dünyayı sarsan korona virüsü tehlikesi sebebiyle maçların seyircisiz oynanma ihtimaline karşın futbolun seyircisiz bir anlam ifade etmediğini ve seyircisiz maçları oynamak istemediğini söyledi. Kaynak: Dugout