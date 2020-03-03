Pep Guardiola Lig Kupası Zaferi Hakkında Konuştu

03.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:21

Manchester City İngiltere Lig Kupası finalinde Aston Villa'yı 2-1 yenerek üst üste 3. kez kupayı müzelerine götürdü. İspanyol teknik adam Pep Guardiola kupa zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. Guardiola, "Oynadığımız son 6 ya da 7 lig kupasını kazandık ve bu olağanüstü." dedi.