Penaltının iptaline sinirlenen Ankaragücü'nden Paintsil, Başakşehir ağlarını delecek sertlikte bir şutla gol attı

Maçın 8. dakikasında Kitsou'nun şutunda top Bolingoli'nin kolundan döndü ve Hakem Meler, VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti. Bunun ardından Ankaragücü birçok pozisyon yakaladı, direklere takıldı. Ancak Paintsil, Alper'in direkten dönen topu sonrası kaçanlara isyan eder şekilde topa çok sert vurdu, iki savunmacı ve kaleci Volkan sadece seyretmekle kaldı. Filelerden gelen ses, golün şiddetinin özeti oldu.

Hikmet Karaman'ın gelmesiyle bambaşka bir görüntü çizen Joseph Paıntsıl bu sezon Ankaragücü formasıyla 11. golünü atmayı başardı. Pınto'nun ortasına Alper Potuk harika vurdu ama top direkten döndü. Paintsil topu düzgün önüne aldı, önünde iki savunmacı olmasına rağmen sakin bir vuruşla Volkan Babacan'ın durduğu noktaya golünü gönderdi.

PENALTIYA İSYAN ETTİLER

Maçın 8. dakikasında verilen penaltının iptali Ankaragücü'nün futbolcuları daha coşkulu oynamasına neden oldu. Peş peşe pozisyonlar kaçtı, iki top direkten döndü. Ancak Paintsil nefis golüyle, takımının şanssızlığını kırdı. Hikmet Karaman da geçtiğimiz haftalarda Paintsil'in önemine dikkat çekmişti.