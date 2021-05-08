Penaltı kararıyla çılgına dönen Fatih Terim, üstündeki ceketi kulübeye fırlattı

Galatasaray'ın Beşiktaş' konuk ettiği derbide mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, Beşiktaş lehine penaltı kararı verince sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim adeta çılgına döndü. Terim, kararın ardından üstündeki ceketi çıkartıp kulübeye fırlattı. Terim bir süre yan hakeme de sert itirazda bulundu. Yardımcıları sakinleştirdi.

Derbinin 39. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı ve Rachid Ghezzal topu ağlara göndererek takımına beraberliği getiren golü attı. Beşiktaş atağında kullanılan kornerde Donk ile Atiba arasındaki mücadelede Atiba yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır burada "devam" dedi.

VAR ÇAĞIRDI

VAR hakemi Mete Kalkavan ise pozisyonun ardından devreye girdi ve Cüneyt Çakır'a pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Çakır pozisyonu izledikten sonra penaltı verdi.