Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Konuk ekibin 3. golünü kaydettiği penaltı kararı sonrası itiraz eden sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim sarı kart gördü ve hakem Volkan Bayarslan'a sert tepki gösterdi. Terim, "Gel kartı burada göster" diyerek isyanını dile getirdi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 31. haftasında evinde Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmada ilginç olaylar yaşandı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Boldrin'in pasıyla sol çaprazdan içeri sokulmak isteyen Michalak, ceza alanına girerken Yedlin'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

Bu karara çok sinirlenen Fatih Terim, kenarda itirazlarda bulundu ve Bayarslan da deneyimli teknik adama sarı kart gösterdi. Bunun üzerine de Terim, "Gel, burada göster" şeklinde bir tepkide bulundu.

VAR PENALTIYI İPTAL ETTİ

Rizespor'a verilen penaltı, VAR odasında Abdulkadir Bitigen'in yaklaşık 3 dakikalık incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu gerekçesiyle serbest vuruş olarak değiştirildi.

YEDLIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Penaltının iptalinin ardından ise Yedlin'e ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gösterildi.