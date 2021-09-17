Penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim - Haberler Spor
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Penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim

Haberler.com - Haberler | Spor

Frankfurt maçında son dakikada penaltı kaçıran Pelkas taraftardan özür diledi. Yunan futbolcu, "Penaltıyı kaçırınca bile adımı söylediniz. Bu desteğinizin karşılığını mutlaka vereceğim" paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, taraftarların gönlünü fethetti. Frankfurt maçında kazanılan son saniye penaltısında topun başına geçen Yunan yıldızın şutu kaleci çıkardı. Kaçan penaltı sonrası Pelkas yıkıldı.

Penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim

TRİBÜNLERE GİTTİ

Pelkas, penaltıyı kaçırdıktan sonra büyük üzüntü yaşadı ama taraftarlar teselli etti. Tribünlere davet edilen Pelkas'a destek tezahüratları yapıldı.

Penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim

"SÖZ VERİYORUM"

Pelkas, bu duygusal destek sonrası performansının yükseleceğinin sözünü verdi. Sosyal medyada paylaşım yapan Pelkas, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı söylediniz. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğinizin karşılığını mutlaka vereceğim. Desteğiniz için bir kez daha teşekkürler" notunu düştü.

Penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim
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